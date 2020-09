La naissance de la “Golden team” dans l’épisode 23

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Les clans s’installent de plus en plus dans la villa. La “golden team” est bien décidée à montrer qu’elle est là ! Adrien lui, ne perd pas de vue son objectif principal : conquérir le coeur de Mélanie. Cette situation va-t-elle encore déranger Allan ? Une nouvelle fois, Léa Mary et Seby Daddy sont dans une période difficile. Le King avait pourtant sorti le grand jeu, il y a quelques jours, en officialisant son couple. Une nouvelle célibataire entre dans le jeu pour remplacer Carla. Va-t-elle réussir à s’intégrer et surtout de qui sera-t-elle le match parfait ? Extrait de l’émission du 15 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.