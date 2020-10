La "plante Alcaraz" trouve son match parfait ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Eva a réussi à réincarner Alcaraz dans une plante ! Grâce à elle, la plante va pouvoir partir en date et trouver son match. D’autant plus que dans la nuit, Mélanie a réfléchi, elle pense qu’il est possible que son match parfait soit Alcaraz. Elle demande donc à Kellyn de l’accompagner pour qu’elle réponde à la place de la plante. Plus elle pose de question, plus elle se rend compte qu’ils sont potentiellement match parfait. Mélanie et Alcaraz forment-ils un couple parfait ? Extrait de l’émission du 16 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.