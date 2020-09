La provocation de trop pour Seby Daddy et Bryan dans l’épisode 28

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : C’est chaud dans la villa ! Dita et Léa Mary ne font plus du tout confiance à Bryan et Seby Daddy. Elles missionnent Khephren d’envoyer des vidéos “olé olé” d’elles pour les rendre fous. Du côté de la Love Beach Villa, l’ambiance est à la fête et à l’amour. Seby Daddy fait même la paix avec Eva. Les célibataires ne se doutent pas du tout que la soirée s’apprête à prendre un tout autre tournant. Kephren leur a envoyé un petit colis spécial : des vidéos qui risquent bien de faire jazzer ! Comment la Love Beach Villa va-t-elle réagir à ces vidéos ? Bryan et Seby Daddy vont-ils s’emporter ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 22 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.