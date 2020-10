Le championnat de pétanque pour gagner le coeur d’Allan

En savoir plus sur Elsa Fayer

Nadine, la maman d’Allan, part en activité pétanque avec les filles ! Son objectif est de trouver le potentiel match parfait d’Allan. Pour motiver le groupe, Nadine annonce que la plus forte des filles gagnera une surprise ! Les filles commencent donc la partie, mais on voit tout de suite que beaucoup d’entre elles n’ont jamais joué à la pétanque… Les filles passent un bon moment ensemble et en profitent pour se présenter à la maman d’Allan. Extrait de l’émission du 29 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.