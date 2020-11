Le complot secret de Mélanie et Allan !

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis leur alliance secrète avec le King Seby Daddy, Allan et Mélanie réfléchissent à une stratégie. Ils sont obligés de le faire en secret pour ne pas éveiller les soupçons de Khephren. En effet, ils avaient annoncé être partisans de l’option “sans sacrifice”, mais en réalité, ils ont rejoint les partisans de l’option “sacrifice” en secret. Mélanie veut sauver sa place et sa cagnotte et Allan veut s’assurer que Maïssane ne devienne pas un dommage collatéral… Ils vont devoir garder leur alliance secrète jusqu’au choix final ! Extrait de l’émission du 09 Novembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.