Le conseil de classe de la “Antho Love Academy”

Il est temps pour Alex de faire un bilan de ses cours dans la “Antho Love Academy”. Pour son conseil de classe, Jordan et Antho décident de le motiver encore plus dans la recherche de son match parfait. Dernière étape à valider pour être diplômé : il doit concrétiser avec Chainez ce soir. Va-t-il réussir à surpasser sa timidité et conclure avec Chainez ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 36.