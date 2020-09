Allan goûte aux foudres de Mélanie dans l’épisode 21

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 Couples Parfaits : Allan va goûter aux foudres de Mélanie en la choisissant lors d’une love alarme. Le célibataire se venge-t-il de son rapprochement avec Adrien ? Depuis que Bryan a rapporté les propos de Kellyn à Alcaraz, ce dernier est plus ouvert à la discussion. La jeune femme a toutes les cartes en main pour le reconquérir et ne compte pas laisser passer sa chance. Dita et Carla font un retour fracassant lors de la cérémonie des couples. Dita revient avec des révélations chocs ! Que va-t-elle dire pour chambouler autant la cérémonie des couples ? La réponse dans l’épisode de demain ! Extrait de l’émission du 11 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.