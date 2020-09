La terrible veangeance de Léa Mary dans l’épisode 29

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Seby Daddy et Bryan Boy regrettent leurs attitudes de la veille. Ils se réveillent le coeur lourd et ont peur des répercussions… Il sont conscients que Dita et Léa Mary vont voir tôt ou tard les vidéos. Les cerveaux chauffent dans la Love Beach Villa. Comme prévu, Léa Mary voit le bisous entre Seby Daddy et Eva. La jeune femme est choquée et n’attend qu’une chose, c’est de se venger. Va-elle profiter de l’activité en buggy pour se rapprocher d’un autre célibataire ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 23 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.