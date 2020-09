L’élection de “l’élu” de la semaine dans l’épisode 32

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Les deux couples à envoyer en Love Machine ont été choisi. Antho et Mélanie annoncent leur choix. C'est l’heure des révélations ! Combien de matchs parfaits vont être découverts ? Léa Mary et Dita, sont toutes deux fraîchement célibataires… Elles décident de rentrer dans le jeu et cherchent avec beaucoup de motivation leur match. Cette situation ne plaît pas du tout aux frères Seby Daddy et Bryan Boy… Vont-ils les freiner dans la découverte de leur match ? La réponse dans le prochain épisode ! Extrait de l’émission du 28 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.