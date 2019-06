Ariel et Chani s’avancent devant Elsa, la jeune femme se met à fondre en larmes. Thomas n’est pas dupe et sent ce qu’il se passe. Ariel et Chani sont sur le point d’annoncer qu’ils sont ensemble ! Léna est dans tous ses états et pète les plombs ! Elle n’arrive plus à se contenir pour elle s’en est trop. Extrait de l’épisode 50 de 10 Couples Parfaits saison 3.