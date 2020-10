Les dossiers inavouables : Un célibataire fantasmait sur sa belle-mère !

En savoir plus sur Elsa Fayer

Le Date Challenge commence ! Cette semaine, Elsa a préparé une épreuve pour que les célibataires en apprennent plus sur eux. L’épreuve “Les Dossiers Inavouables” peut commencer ! Les garçons et les filles passeront chacun leur tour pour deviner à qui fait référence l'anecdote. La meilleure fille et le meilleur garçon vont pouvoir choisir avec qui ils veulent partir en date. Alors, qui a fantasmé sur sa belle-mère ? Qui a perdu sa dent pendant un date ? Les célibataires ne sont pas au bout de leur surprise ! Extrait de l’émission du 22 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.