EX - Les retrouvailles tendues de Nicolo et Virginie

La dernière célibataire à intégrer l'aventure est Virginie ! Nicolo reconnaît tout de suite son ex petite amie. Comme ils ne se sont pas vus depuis leur séparation, les deux célibataires sont choqués de se retrouver. Virginie est même surprise de voir à quel point il a changé et elle le trouve plus beau que jamais. Cependant, Nicolo, s'est rapproché de Marie depuis le début de l'aventure . Comment va évoluer la relation entre Nicolo et Virginie au fil de l'aventure ? Extrait de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 07.