Lila craque pendant la soirée rainbow

Malgré la bonne ambiance de la soirée rainbow, Lila a toujours en tête sa rupture avec Ahmed. Le jeune homme lui est déjà passé à autre chose. En effet, le jeune homme entame déjà un jeu de séduction avec Anissa, la meilleure amie de Lila. La jeune femme n’arrive plus à faire semblant d’être indifférente… Ce rapprochement la dérange et elle trouve que c’est un manque de respect pour elle. Lila arrivera-t-elle à pardonner Anissa et Ahmed ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 28.