Lila et Tom sont match, Sarah a le coeur brisé

Finalement, Lila et Tom sont un des dix matchs parfaits de l’aventure ! Tous les célibataires sont ravis d’avancer dans le jeu, mais Tom et Sarah sont tristes de se quitter en mauvais terme. Ils décident d’avoir une dernière discussion avant de se quitter. Tom qui est pourtant très réservé sur ses sentiments, décide d’ouvrir son coeur à Sarah. La jeune femme est touchée et décide elle aussi de s’ouvrir à lui. Le jeune couple est encore plus triste de se quitter. Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 57.