L’invité surprise fait son entrée dans l’épisode 54

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Les célibataires sont plus soudés que jamais ! Mais de son côté, Léa Mary, qui supporte les maladresses de Seby Daddy depuis le début de l’aventure, est au bout du rouleau… Elle n’en peut plus de son comportement et souhaite arrêter sa relation avec lui. En plus de ça, l’arrivée d’un invité surprise va chambouler les célibataires ! Mais qui va intégrer l’aventure des dix couples parfaits ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 28 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.