Apres le massage entre Seb et Julie, Antoine essaye de rattraper son " retard" !! Julie est complètement le genre de fille qui lui plaît et il compte bien lui faire savoir ! Il ne veut pas la laisser passer ! La jolie brune est très réceptive... Affaire à suivre ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.