LOVE : La déclaration d’amour d’Anastassia à Max

Anastassia et Max ont été le premier match parfait à être identifié. Dès leur arrivée dans l'aventure, les deux célibataires se sont trouvés de nombreux points communs et de là, est né de leur couple. Depuis, ils sont en lune de miel, où ils apprennent chaque jour à se découvrir un peu plus. Anastassia, très amoureuse, a profité de la cérémonie des couples pour livrer un message à son chéri. Devant tous les habitants, la jeune femme se livre à cœur ouvert. Max est très ému, tout comme les autres habitants qui s'empressent d'applaudir ce joli geste d'amour.