LOVE MACHINE : Les candidats de 10 Couples Parfaits sont en DEUIL

C’est le moment de découvrir qui de Chani et Chine ou de Thomas et Marine vont partir en Love Machine. Elsa rejoint le groupe dans le salon de la villa et tous les candidats sont habillés en noir. Elsa leur demande pourquoi et les candidats expliquent vouloir « avoir un nouveau départ ». Par la suite, ils troquent leur haut noir pour un haut blanc. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits à 18h00 sur TFX.