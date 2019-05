Prochainement dans l’épisode 43 de 10 Couples Parfaits, rien ne va plus entre Julie et Charlène. Julie est à deux doigts de se mettre Inès et Charlène à dos : son gang de triplette. La 9ème love machine approche et Léna est quasiment sûre que son copain, Ariel va partir. Pour qui les habitants vont-ils voter ? Réponse dans l’épisode 43 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.