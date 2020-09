LOVE MACHINE - Eva et Antho sont-ils un match parfait ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Cette semaine, les célibataires ont décidé d’envoyer Eva et Antho en love machine. Le nouveau couple de la maison a hâte de voir s’ils sont match parfait ou non. Depuis qu’Eva a fermé définitivement le livre “Seby Daddy”, elle se sent bien avec Antho. Pour la quatrième love machine de l’aventure, les célibataires ont à coeur de trouver le premier match parfait. Mais attention, à chaque fois qu’un couple est partie en love machine, il s’est séparé quelque temps après... La malédiction de la love machine va-t-elle frapper Eva et Antho ? Extrait de l’émission du 10 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.