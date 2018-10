Love Machine, gênance et rigolade dans l’épisode 30 de 10 Couples Parfait

C’est l’heure d’envoyer un couple se faire tester dans la Love Machine. Et ce soir les célibataires ont choisi d’envoyer Sélim et Jessica, confirmer ou non leur compatibilité. Mia est celle qui a la plus à perdre, forcément elle stresse à l’idée de perdre son amie Jessica mais surtout son chéri Sélim. Alors a-t-elle pris un risque en votant pour ce duo ? Va-t-elle regretter son choix ? Mais Jessica et Sélim sont-ils vraiment un match parfait ? Réponse dans l’épisode 30 de 10 Couples Parfaits, diffusé dès demain à 18h20 sur TFX.