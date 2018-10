LOVE MACHINE – Jérémy et Stella, deuxième couple parfait trouvé ?

C’est l’heure pour Jérémy et Stella de savoir enfin s’ils sont compatibles. C’est en proie au stress qu’ils attendent le verdict, tout comme les célibataires qui patientent derrière l’écran du salon. « Match parfait » apparaît enfin et c’est la délivrance pour Jérémy et Stella. Surtout pour la jeune femme qui n’avait qu’une seule envie, accomplir sa mission dans le jeu (ndlr trouver son match parfait) et partir en lune de miel. « On avance dans le jeu halleluia » avoue Stella, enfin soulagée, « je suis aux anges » confie Jérémy. Et c’est sous un tonnerre d’applaudissement qu’ils sont accueillis par les autres célibataires tous heureux de se rapprocher un peu plus de la victoire. Extrait de l’épisode 20 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 18 octobre à 18h20 sur TFX.