Love Machine : La première Love Machine positive de l’aventure ?

Chainez a eu une grande responsabilité dès son arrivée dans l’aventure. Elle a choisi le couple qui part en Love Machine. Pour elle le choix est simple, si elle couple sa stratégie et son intuition, Abou et Dorsaf est le choix le plus logique. Les deux célibataires se dirigent donc vers la convoitée Love Machine. Il est temps de vérifier si elle a eu raison d’écouter son instinct. Les célibataires vont-ils enfin valider le premier match parfait de l’aventure ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 20