Love Machine : Les célibataires trouvent enfin un match parfait ?

Après la Love Machine négative de Dany et Lila, les célibataires comptent sur le match parfait de Trillo et Chainez pour avancer dans le jeu et surtout pour ne pas perdre 25 000 € dans leur cagnotte. Finalement Trillio et Chainez sont un des matchs parfaits de l’aventure ! C’est une grande avancée pour les célibataires qui se rapprochent petit à petit des 10 couples parfaits. Cette Love Machine positive va-t-elle relancer les célibataires ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 48.