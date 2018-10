LOVE MACHINE : Lorenzo et Jessica sont-ils match parfait ?

Après s’être mis en couple avec Lorenzo, Jessica a décidé de mettre un terme à cette relation. Celle qui n’a pas été en couple depuis cinq ans trouvait que cette nouvelle idylle allait trop vite. Mais Lorenzo n’entend que d’une oreille et souhaite lui prouver qu’il est l’homme idéal pour elle. Après avoir remporté le date challenge, Lorenzo et Jessica sont partis en rendez-vous et ce sont eux, que les habitants ont décidé d’envoyer dans la Love Machine. « Cette love machine, c’est vraiment l’angoisse ! On est dans le jeu, on ne rigole pas », confie Jessica. Lorenzo le confirme : « ça fait bizarre ». Une fois dans la pièce, Lorenzo et Jessica se font scanner. La Love machine va-t-elle confirmer que Lorenzo et Jessica sont faits pour être ensemble ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.