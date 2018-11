LOVE MACHINE : Lorenzo et Noée, un match parfait ?

Pour Noée et Lorenzo, le moment est fatidique. Ils vont enfin savoir s’ils sont match parfait, ou pas. « J’ai peur ! J’ai vraiment envie de leur montrer que j’ai raison depuis le début. Je croise vraiment les doigts pour qu’on soit un match parfait », déclare Noée. La jolie blonde espère remporter cette lune de miel avec son acolyte, même si cela doit lui coûter sa relation avec Nicolas. Lorenzo quant à lui a un gros doute : « Si ça se trouve, on fait mauvaise route depuis le début… La pression est là ». Lorenzo et Noée ont-ils fait le bon choix en se rendant dans la Love Machine ? Vont-ils être troisième couple identifié et s’envoler en lune de miel ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.