Love Machine : Manon et Jordan testent enfin leur match

Depuis qu’ils ont officialisé leur couple, Manon et Jordan n’attendent qu’une chose : Tester leur match parfait. Après plusieurs date challenge remportés, ce soir ils ont enfin l’opportunité de partir en Love Machine pour confirmer ou non qu’ils sont un des dix matchs parfaits de l’aventure. Tout le monde est impatient de connaître le résultat. Alors Manon et Jordan sont-ils un match parfait ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 53.