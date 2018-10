LOVE MACHINE N°2 : Max et Anastassia, premier match parfait ?

C’est l’heure du verdict tant attendu. Max et Anastassia ont été désignés pour se tester dans la Love Machine. Ils en sont sûrs, ils sont matchs, du coup ils stressent deux fois plus de connaitre le résultat. S’il est négatif, ce sera le choc. Le verdict tombe, « match parfait » apparait sur l’écran et Max et Anastassia sautent de joie en apprenant la nouvelle. « Je le savais depuis le début » dit Max, grand sourire aux lèvres. Dans la villa, les célibataires ont la même réaction, même si ce n’est pas une surprise mais plutôt un soulagement. « Le jeu commence vraiment » avoue Stella. Mais malheureusement qui dit match parfait, dit départ en lune de miel des deux candidats qui se sont trouvés. Mais avant ça Max va devoir vérifier sa comptabilité amoureuse avec Mélanie qui risque de quitter l’aventure sans l’amour et sans l’argent si Max est aussi son match parfait… Extrait de l’épisode 10 de 10 Couples Parfaits, diffusé le jeudi 4 octobre 2018 à 18h25 sur TFX.