Love Machine et Révélations dans l’épisode 40 de 10 Couples Parfaits

Nicolas et Jessica ont été choisis par les célibataires pour être testé en Love Machine. Une Love machine décisive à l’approche de la 8ème cérémonie et pour Jessica aussi. Après trois tentatives en Love Machine, elle n’a toujours pas trouvé son match parfait et commence à désespérer. Nicolas espère aussi rejoindre Noée, sa chérie, déjà partie en lune de miel. Les deux sont sûrs de leur coup « on va partir de la maison, on est match parfait », mais ont-ils raison ? Illan confie à Tony son lourd secret. « J’ai embrassé Célia » avoue le garçon qui risque de déclencher « une troisième guerre mondiale » selon Tony… Alors rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de 10 Couples Parfaits Saison 2 dès 18h20 sur TFX.