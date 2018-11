LOVE MACHINE : Sélim et Jessica, un match parfait ?

Sélim et Jessica patientent dans la Love Machine en attendant le résultat. Dans la villa aussi, le stress est à son comble. Tous se demandent si ils font partie des lumières allumées durant la dernière cérémonie. Ils vont bientôt être fixés. Malheureusement, contre toute attente, Jessica, après deux tentatives n’a toujours pas trouvé son match. Pour Sélim aussi c’est une désillusion, hormis Jess et Mia il ne voit pas qui pourrait être son match parfait. 6ème Love Machine, ce nouvel échec met un coup de massue à tous les célibataires. Tous sauf Mia, très heureuse de retrouver son chéri et de pouvoir surtout le garder. Extrait de l’épisode 30 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 1er novembre à 18h20 sur TFX.