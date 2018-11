LOVE MACHINE : Tony et Mélanie, en couple, sont-ils match parfait ?

Mélanie et Tony sont inquiets. En couple dans l’aventure, Mélanie rêve d’être le match parfait de Tony et de s’envoler en lune de miel avec lui. Idem pour Tony, qui tente par tous les moyens de la rassurer avant le grand verdict. « Même si je suis un peu inquiet, je reste fort. J’essaie de la charrier et de la taquiner pour qu’elle se détende à son tour », explique Tony. L’un contre l’autre, ils attendent le résultat mais Mélanie commence à avoir des doutes et espère qu’elle n’a pas fait le mauvais choix. L’annonce du résultat les surprend… Alors, match ou pas match ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du jeudi 22 novembre.