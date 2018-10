LOVE : Mélanie et Tony, premier bisou dans les airs

« Tony je l’aime vraiment beaucoup. Ses beaux petits yeux bleus, ses dents blanches, son sourire, sa barbe… » Mélanie est séduite. Malgré les nombreuses avances et déclarations de Jonathan, c’est sur Tony qu’elle a jeté son dévolu. Grâce à la victoire de Tony lors du Date Challenge, les deux célibataires ont pu se retrouver seuls pour une activité à sensations fortes. Dans les airs, Tony saute le pas et l’embrasse. « Plus les jours passent, plus je me rends compte que c’est une fille avec qui je m’entends bien… », explique-t-il. Mélanie a des étoiles dans les yeux : « C’est très bon signe, ça me confirme qu’il me plaît beaucoup. » Avec ce bisou inattendu, Tony a marqué des points. On en connaît un qui va faire la tête en apprenant la nouvelle… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.