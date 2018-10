LOVE ROOM : ambiance glaciale entre Marilou et Sergio

La veille, Marilou a organisé une soirée d’anniversaire à son chéri Sergio. Mais ce matin, rien ne va plus entre les deux amoureux. En effet, Marilou reproche a Sergio de former « un couple à 4 » avec les meilleures amis de l’aventure de Sergio Jonathan et Tom. « En même temps on est dans une villa c’est difficile de se retrouver tous les deux, aujourd’hui ça sera comme le temps : froid et pluvieux » confie le beau Sergio. Le couple Marilou et Sergio va-t-il affronter la tempête du jour ? Réponse dans l’épisode 28 de 10 Couples Parfaits saison 2 diffusé à 18h20 sur TFX.