Durant la 9ème cérémonie, Ariel et Chani font leur grand retour. Chani avoue qu’Ariel est vraiment le garçon qui lui correspond. Cette réflexion agace au plus haut point Léna et Thomas. Mais le jeune homme ne se laisse pas déconcentrer et décide quand même de faire sa déclaration à Chani. Cette jolie déclaration d’amour se termine par un beau bais. Extrait de l’épisode 45 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.