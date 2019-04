Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, il y a de l'amour dans la villa ! Entre Julie et Antoine : c'est le parfait amour, les deux amoureux sont très bien ensemble. Chani et Thomas se retrouvent et s'embrassent ! Ariel décide d'organiser une date pour Camille avec le garçon qui lui plaît le plus dans la villa ! Qui est-il ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1