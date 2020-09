Malaise en plein date challenge, Anissa quitte la villa

En savoir plus sur Elsa Fayer

Le date challenge du jour est une épreuve de peinture avec la langue ! Tous les célibataires sont super motivés à l’exception d’Anissa… La célibataire qui ne joue pas vraiment collectif depuis quelques jours, ne montre aucune motivation. D’un coup, elle ne se sent pas bien et quitte le date challenge. Encore un caprice de la diva selon ses coéquipiers. Malheureusement, par son abandon, la jeune femme pénalise les célibataires pour ce date challenge et la recherche des matchs parfaits. Extrait de l’émission du 9 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.