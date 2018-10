MALAISE : Lorenzo se croit en couple avec Jessica…

Lorenzo et Jessica se tournent autour depuis quelques jours. Après une courte amourette, Jessica a décidé d’y mettre un terme car elle a peur de s’engager dans une nouvelle relation. Mais le cœur a ses raisons, et la veille, Jessica s’est de nouveau rapprochée de Lorenzo. Au petit-déjeuner, il s’empresse d’annoncer à tous les candidats qu’ils sont officiellement un couple. Toutefois, elle n’est pas au courant de cette décision. Elle décide alors de mettre les choses au clair avec lui. « On apprend à se connaître, et après on est en couple », dit-elle. C’est un coup dur pour Lorenzo qui souhaite concrétiser avec sa belle une bonne fois pour toute. « Je suis passé en couple pendant 2 minutes, puis je suis repassé célibataire ». Jessica souhaite prendre son temps, mais Lorenzo va-t-il avoir la patience de l’attendre ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.