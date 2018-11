Marilou craque sur Jonathan dans l’épisode 45 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 45 de 10 Couples Parfaits, un duo (Célia/Illan, Tony/Mélanie ou Jonathan/Daisie) va tester sa compatibilité grâce à la Love Machine. Aussi, Marilou semble se rapprocher peu à peu de Jonathan lors d’un tête-à-tête. « Je suis perdue, je me rends compte que Sergio ne me correspond pas à 100% », explique-t-elle. Entre Marilou et Jonathan, le feeling semble plutôt bien passer. D’ailleurs, ce dernier ne serait pas contre une relation avec la jolie brune. « Je laisse les choses faire, et je pense que Marilou va faire le premier pas. Et la porte est grande ouverte », révèle-t-il. Marilou et Jonathan, possible match et futur couple ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mercredi 21 novembre.