Jonathan est un homme sensible et gentil. Tout au long de l’aventure il a voulu draguer plusieurs filles, seul problème : ça n’a pas marché. Marilou est en couple avec Sergio depuis le début de l’aventure et ne s’est pas réellement plongée dans la recherche de son match parfait. A la fin de l’aventure, Marilou et Jonathan partent en date et c’est la révélation. Eux deux sont persuadés d’être un couple parfait. « Marilou et Jonathan s’assemblent bien, ils ont tous les deux une certaine bienveillance, gentillesse et sensibilité » confie le matchmaker.