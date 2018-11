Marilou et Sélim « dégoutés » : Mia et Sergio vont-ils quitter la villa ?

C’est la dernière épreuve challenge de l’aventure. Mia et Sergio forme le dernier duo à passer, choisi par les autres candidats partis en lune de miel. Marilou reste sur le banc de touche, dégoutée de voir son copain concourir avec une autre fille et surtout son potentiel match parfait. Et qui dit date challenge, dit love machine à venir. Pas de bol pour Marilou et Sélim, Mia et Sergio réussissent l’épreuve haut la main. Cerise sur le gâteau, ils sont nommés grands gagnants de cette date challenge, aux côté d’Hilona et Illan, qui ne sont certainement pas match parfait. Marilou et Sélim comprennent que leurs heures auprès de leurs amoureux respectifs sont comptées… Extrait de l’épisode 48 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 27 novembre à 18h20 sur TFX.