Marine et Enzo décident de parler suite au rapprochement qu'il a pu avoir entre lui et Camille. Mais Enzo n'assume pas et décide de tout nier devant Marine. Un comportent que n'apprécie pas du tout. Marine. Elle ne comprend pas comment Enzo peut draguer son amie Camille. Les deux amoureux n'arrivent plus à se comprendre... La fin du couple Camille et Enzo ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.