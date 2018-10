Max et Anastassia, couple parfait ? Réponse dans l’épisode 10 de 10 Couples Parfaits

Max et Anastassia on était désigné pour se tester dans la love machine. C’est la deuxième tentative de trouver un match parfait pour nos célibataires. Pour tous, ça ne fait pas de toute ils sont bien un couple parfait, ils vont très bien ensemble. Mais le doute reste entier jusqu’à ce que la love machine affiche le « match parfait » tant attendu. Si c’est un échec ce serait le choc et les célibataires s’en voudraient de ne pas envoyer Célia et Illan. Alors ont-ils fait le bon choix ? Max et Anastassia vont-ils être le premier match trouvé de l’aventure ? Réponse dans l’épisode de demain de 10 Couples Parfaits diffusé le jeudi 4 octobre à 19h00 sur TFX.