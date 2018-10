« Que le meilleur gagne » : Les garçons jouent leur vie, les filles en paient le prix

Les garçons se sont donnés des consignes avant de débuter ce date challenge, assurer une place à Stella et Jérémy pour qu’ils se testent en love machine. En revanche pour ce qui est de la première place, c’est à la loyale que les garçons ont décidé de la jouer, « que le meilleur gagne ». Les filles se retrouvent littéralement liées aux garçons et se retrouvent surtout malmenées. Les garçons ont tous le même objectif, remporter la première place mais ils épuisent tous très vite leur binôme. Même les plus sportives ne suivent pas le rythme… Alors qui va remporter cette compétition effrénée ? Extrait de l’épisode 17 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 16 octobre à 18h20 sur TFX.