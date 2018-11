Mélanie et Illan : date compliqué pour les deux gros caractères de la villa

Illan et Mélanie sont peut-être un match parfait. Malgré la réserve de Mélanie, Illan en est presque sûr. Alors, les candidats ont décidé de les envoyer en date. Seulement, dès qu’ils arrivent, la jeune femme n’est pas ravie car ils vont… Pique-niquer sur des rochers ! « On arrive sur le lieu, c’est super joli et romantique. Je sais que Mélanie ne l’est pas du tout mais on va voir ce que je peux faire », confie Illan. Mélanie quant à elle, n’en peut déjà plus d’Illan, surtout lorsque celui-ci lâche un pet à côté d’elle… Illan et Mélanie vont-ils parvenir à se concentrer sur l’objectif de cette date et savoir si oui, ou non, ils sont un match parfait ? Cela semble plutôt mal parti ! Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX