Mélanie et Illan, le speed dating du « CAUCHEMAR »

Entre Illan et Mélanie, ce n'est pas l'amour fou. Alors, les deux célibataires vont devoir mettre leur rancœur de côté afin de jouer le jeu du speed-dating. Grâce à ce passe-temps organisé par les habitants de la maison, les célibataires vont peut-être découvrir leur match parfait. Seulement, cela semble perdu d'avance pour Illan et Mélanie, persuadés qu'ils ne sont pas un duo. « Le speed-datin devient le speed-cauchemar », lance Mélanie. Et pour cause, les deux célibataires se taquinent crûment et les reproches fusent. Mais, il faut l'avouer, c'est plutôt drôle…