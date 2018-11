Mélanie et Illan 💕

Pour cette deuxième saison des 10 Couples Parfaits, les règles ont changé. En effet, Mélanie a intégré l’aventure en tant que 11ème fille, elle devait aussi trouver son match parfait. Suite à la cérémonie finale, le 10ème faisceau s’est allumé et Mélanie a eu raison. Elle et Illan forme un couple parfait ! « Illan et Mélanie adoptent une posture rebelle et sont dans la provocation. Ils ont besoin d’exister cela les rend très joueurs et très drôles on pourrait même dire arrogants mais attachants. » confie le matchmaker.