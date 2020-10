Mélanie ne peut plus continuer avec Adrien ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis la cérémonie des faisceaux, Mélanie est préoccupée par le rapprochement entre Kellyn et Adrien. Elle qui est très possessive, ne peut pas voir Adrien avec une autre fille. Et surtout si cette fille est Kellyn. En effet, ils ont déjà eu une relation, il y a quelque temps… Malgré tout, il est persuadé que lui et Kellyn sont un match parfait. Mélanie, qui pourtant fait toujours passer le jeu avant le coeur, a du mal à laisser Adrien chercher son match… Extrait de l’émission du 20 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.