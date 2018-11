Mia a trouvé Sergio, la personne « qui lui correspond » dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits, Mia et Sergio se retrouvent en date de 24 heures. Tous les deux en couples dans la villa (Sergio avec Marilou et Mia avec Selim), ils sont pourtant ravis de se retrouver pour cette date. « Avec Mia, on s’entend très bien, elle finit mes phrases, ou l’inverse », confie Sergio. Mia, elle, est certaine d’avoir trouvé la personne qui lui correspond. Aussi, Lorenzo sort les rames avec Jessica. Ce dernier souhaite vivre une histoire avec elle, multiplie les déclarations, mais Jessica ne semble pas être sensible à ses belles paroles. Pour le nouveau date challenge, Elsa prépare une surprise aux filles qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.