Le quatrième match parfait de cette saison 2 de 10 Couples parfaits est Mia et Sergio. Les deux candidats clôturent la Love Machine. « On est match parfait, je suis très content mais j’ai quand même un petit pincement au cœur » confie Sergio. En effet, le jeune homme est en couple depuis le début de l’aventure avec Marilou, qu’il va devoir laisser jusqu’à la cérémonie finale. Même situation du côté de Mia qui est en couple avec Selim. « Certes on valide un quatrième match parfait mais je suis dégouté de laisser Mia partir » s’exclame Selim. Prochaine étape : la cérémonie finale où les 11 candidats devront choisir pour de bon leur match parfait afin de remporter 200 000 euros. Retrouvez le dernier épisode de 10 Couples Parfaits saison 2, diffusé le vendredi 30 novembre à 18h sur TFX.