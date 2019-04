Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, Léna et Ariel n'arrivent plus à communiquer. Enzo et Marine vont s'expliquer suite à leur dispute mais Marine n'arrive pas à passer à autre chose. Ariel et Inès vont fortement se disputer... pour quelle raison à votre avis ? Rendez-vous demain !Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.